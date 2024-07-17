قوات الانتقالي تفرج عن منسق "الرايات البيضاء" لفتح الطرقات بعد أيام من احتجازه

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرجت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عن منسق مبادرة "الرايات البيضاء" لفتح الطرقات، الناشط عمر محمد الضيعة، بعد نحو أسبوع من احتجازه في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن وساطة قادتها قيادات محلية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية في محافظة إب، نجحت في الإفراج عن الناشط الضيعة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد نحو أسبوع من احتجازه في إحدى نقاط التفتيش التابعة للمجلس الانتقالي في خطوط التماس على الطريق الرابط بين دمت وقعطبة شمالي الضالع.



وكانت قوات الانتقالي، قد اختطفت الناشط الضيعة، يوم الخميس الفائت، في إحدى نقاط التماس وهو في طريقه إلى الضالع في مهمته لإقناع الأطراف المسيطرة على طريق (دمت ـ مريس ـ الضالع) بفتحه لتسهيل تنقلات المواطنين.



وبررت قوات الانتقالي اختطافه بسبب الدخول إلى خطوط التماس دون تنسيق مسبق، ووصفت تحركاته بـ"المشبوهة".



يُذكر أن الضيعة المنحدر من محافظة إب، كان قد قاد جهوداً مجتمعية مشابهة لفتح طريق البيضاء الجوبة مأرب قبيل عيد الأضحى.

