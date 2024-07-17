وثائق رسمية تكشف عن مخالفات مالية لوزارة الأوقاف والإرشاد في ملف الحج والعمرة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وثائق رسمية حصل عليها "يمن شباب نت"، عن مخالفات مالية جسيمة ارتكبتها وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة، شملت عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف والتحويل.



وأظهرت خطابات من وزير المالية سالم بن بريك إلى وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة، عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من 2021 الى 2024م، وعدم رفعها التقارير المالية لهذه الأعوام.



كما أظهرت أن وزارة الأوقاف فتحت حسابات بنكية في بنوك أهلية (بنك القطيبي)، ثم فتح حساب ثالث في البنك ذاته، إلى جانب عدم التزامها بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج والضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الصرف من الحسابات الجارية، تنفيذاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الحكومة بإشراف من صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين.





وأفاد خطاب لوزير المالية بتاريخ 11-6-2024م، بأن وزارة الأوقاف عمدت على صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لها وبمبلغ أكثر من (337 ) مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.



كما كشفت الوثيقة عن طلب وزير الأوقاف مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية كنفقات تشغيلية لقطاع الحج دون تقديم خطة للإنفاق أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر.



