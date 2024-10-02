نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهل فادي سميح سعيد، الذي استشهد بتاريخ 2-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بغارة على منزله الكائن في بلدة "دبل" الجنوبيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن نعت الشهيد المؤهل فادي سميح سعيد جراء استهداف العدوان الإسرائيلي منزله في بلدة "دبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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