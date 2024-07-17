حضرموت.. انهيار صخري كبير في وادي دوعن يثير الرعب لدى السكان

المنامة - ياسر ابراهيم - عادت الانهيارات الصخرية مجددا في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بعد قرابة شهر من انهيار مماثل أجبر السكان الذين تتواجد منازلهم أسفل الجبل على النزوح.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة انهيار صخري كبير من جبل باصم في وادي دوعن، وهو ما أثار الرعب والخوف لدى سكان المنطقة.



وقال الأهالي أن شقوق ظهرت في الجبل عقب انهيار صخرة كبيرة من أعلى الجبل، مؤكدة أنه لم ينتج أي إصابات بشرية.



ومطلع الشهر الماضي، حدث انهيار مماثل في المنطقة ذاتها أثارت قلق السكان وأجبرت مواطنين على النزوح من منازلهم الواقعة أسفل الجبل.



وكان مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، فائز باصرة، قال الشهر الماضي، إن سبب الانهيارات، ناتجة عن تشبع التربة بالمياه وعامل الأمطار.



وأكد تعرض المنطقة للتشقق ما يهدد بحدوث هزات وتشوهات وانهيارات جديدة، محذرا أهالي البيوت المهددة من الانهيار بعدم العودة إلى منازلهم.



وقال باصرة، إن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، أرسلت فريقا مختصا، إلى وادي دوعن لإجراء دراسة فنية للمنطقة، تتضمن تقريرا يوضح الأسباب ويقدم معالجات وحلولا للمشكلة.

