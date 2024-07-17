العثور على جثة وانقاذ 9 من أفراد طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سواحل عُمان

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤولون حكوميون وبحريون من الهند التي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ إنه جرى انتشال تسعة على الأقل من بين 16 شخصا شكلوا طاقم ناقلة نفط كانت ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة سلطنة عمان يوم الاثنين.



وكانت ناقلة المنتجات النفطية )بريستيج فالكون( التي يبلغ طولها 117 مترا متجهة إلى ميناء عدن اليمني وعلى متنها طاقم من 13 هنديا وثلاثة سريلانكيين عندما انقلبت قبالة عُمان.



وقال متحدث باسم البحرية الهندية يوم الأربعاء إنه جرى انقاذ ثمانية هنود وسريلانكي حتى الآن.



وأضاف “تجري فرق هندية وعمانية عمليات البحث والإنقاذ في ظروف جوية صعبة وسط أمواج عاتية ورياح قوية”.



وذكر مسؤولون حكوميون من الهند أن البحث عن أفراد الطاقم المتبقين متواصل في المنطقة.

بدوره قال مركز الأمن البحري العماني يوم الأربعاء إن عمليات البحث والإنقاذ أدت بنجاح إلى إنقاذ تسعة من أفراد طاقم الناقلة، مضيفا أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة أحد أفراد الطاقم.

المصدر: رويترز