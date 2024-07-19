تعز..مليشيا الحوثي تُكثّف من عملياتها العدائية وقوات الجيش تتصدى لها

المنامة - ياسر ابراهيم - كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية باتجاه الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني في مدينة تعز، ومحيطها، في حين تمكنت قوات الجيش من التصدي لطائرة مُسيّرة وإسكات مصادر نيران للمليشيا.



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، صباح اليوم الجمعة، التصدي لطائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية فوق مواقع الجيش الوطني شرقي مدينة تعز.



ومساء أمس الخميس، استهدفت مليشيا الحوثي، الاحياء السكنية في الجبهة الشمالية بالمدينة، ومواقع الجيش الوطني في جبهة وقرى الضباب والاحطوب غرب تعز، بأكثر من 16 قذيفة بالمدفعية الثقيلة والهاونات والدبابات ومختلف العيارات، حسب المتحدث العسكري في المحور، العقيد عبدالباسط البحر.



وقال البحر في منشور على صفحته بالفيسبوك، "إن قوات الجيش والمقاومة ردت على مصادر النيران المعادية ومرابض المدفعية واسكاتها تماما".



وأضاف أن مليشيا الحوثي وبالتزامن مع القصف المكثف الذي شنته، "استقدمت تعزيزات بشرية وأسلحة ومعدات ثقيلة إلى الجبهة الغربية بتعز وإلى جبهة الضباب التي يمر منها شريان الحياة للمدينة المحاصرة".



وأكد البحر أن قوات الجيش ومن مبدأ حق الرد وقواعد الاشتباكات تمكنت من "منع العدو من القيام بأي استحداثات عسكرية أو هندسية وألحقت به خسائر مادية وبشرية".

