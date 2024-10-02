وكالة تسنيم: سطات إيران مددت إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة 5 من صباح الخميس

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأنّ سلطات إيران مددت إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة 5 من صباح الخميس، وذلك بعد الردّ الإيراني على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "إسرائيل ستشن ردا قويا خلال أيام على الهجوم الإيراني الكبير".

وأشار المسؤولون إلى أن "الرد المرتقب يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى".

وكانت قد باغتت إيران إسرائيل مساء أمس بإطلاق وابل من الصواريخ عددها 200 بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.

وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.