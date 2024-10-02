بلدية هود هشارون في إسرائيل: نحو 100 منزل تضرر في المدينة جراء الهجوم الإيراني الليلة الماضية

أعلنت بلدية هود هشارون في إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "نحو 100 منزل تضرر في المدينة جراء الهجوم الإيراني الليلة الماضية".

وبحسب البلدية فإن "عشرات المنازل الأخرى تضررت في المزيد من الدوائر الثانوية".