خفر السواحل تنقذ 4 أشخاص بينهم امرأة من حوادث غرق في سواحل حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أنقذت قوات خفر السواحل اليمنية، الإثنين، أربعة أشخاص بينهم امرأة من حوادث غرق في سواحل محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن فرق البحث والإنقاذ في قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، تمكنت من إنقاذ أربعة أشخاص بينهم امرأة تعرضوا لحوادث غرق في اليوم الثامن من موسم نجم البلدة السياحي في مدينة المكلا.

وأوضحت خفر السواحل أن عمليات الإنقاذ تمت في عدد سواحل المكلا، مؤكدة أن جميع الأشخاص الأربعة الذين تم إنقاذهم حالاتهم الصحية جيدة ومستقرة.

وجددت دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء الاغتسال، وعدم الاغتسال في الأماكن الخطرة، والإلتزام باللوائح الارشادية التحذيرية وارتداء سترة النجاة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في اتجاه عمق البحر.