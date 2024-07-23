قبائل أبين تعلن تشكيل لجنة تحضيرية لمليونية تضامنية مع المختطف علي عشال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قبائل محافظة أبين (جنوبي البلاد) اليوم، تشكيل لجنة تحضيرية لمليونية جديدة تضامنية مع المختطف لدى مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، المقدم علي عشال الجعدني.

جاء ذلك خلال إجتماع مشائخ الجعادنه برئاسة الشيخ "حيدره علي جبران" والشيخ "علي عوض ناصر" والشيخ "علي ناصر عوض".

وأقر الاجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية لمليونية المقدم علي عشال الجعدني من الأسماء التالية:

1- ناصر محمد جبران رئيس اللجنة

2- مقبل علي مسود الناطق الرسمي للمليونية

3- ناصر محمد عزان مسؤول اعلامي في الميدان

كما أقر الاجتماع تكليف مشائخ الجعادنة لاختيار بقية الاعضاء من كل المناطق وإختيار مندوبين لهم من كل المحافظات الجنوبية لتحديد موعد المليونية واختيار لجانها.

وتواصل قيادات في مليشيا الانتقالي خطف المقدم علي عشال الجعدني، منذ الـ 12 من يونيو الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي لا يزال مصيره غامضا وسط مطالبات مجتمعية بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة.