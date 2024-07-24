حضرموت.. قبائل الحموم تنجح في إفشال استحداث معسكر بمنطقة رأس باغشوة

المنامة - ياسر ابراهيم - نجحت قبائل وشباب الحموم في مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، في الضغط على السلطة المحلية، والمنطقة العسكرية الثانية، بالتوقف عن استحداث معسكر في منطقة رأس باغشوة.

وقال مصدر قبلي في مخيم يثمون، لـ"يمن شباب نت"، إن محافظ حضرموت بن ماضي، أرسل لجنة وساطة، الأربعاء، إلى منطقة يثمون في الديس الشرقية، والتقت مع ممثل اعتصام "يثمون" الذي أقيم أمس في المنطقة.

وأوضح المصدر، أن اللجنة نزلت إلى منطقة رأس باغشوة، للاطلاع على ضرر إنشاء المعسكر على أبناء المديرية والصيادين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع القبائل على رفع الضرر عن المواطنين، وتنفيذ أول مطالبهم بإلغاء إقامة المعسكر، مشيرًا إلى أن القوات التي تمركزت أمس في يثمون، انسحبت من المنطقة.

وأمس الثلاثاء، احتشد العشرات من شباب قبائل الحموم في الديس الشرقية، إلى منطقة يثمون؛ بهدف الزحف نحو رأس باغشوة؛ للمطالبة بوقف استحداث المعسكر، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للسلطة المحلية.

بالتزامن، أُرسلت قوات عسكرية من المكلا إلى المنطقة لمنع مرور الحشود، قبل أن تتدخل وساطة أخرى من السلطة المحلية للتشاور مع ممثل الحشود.

وكانت قبائل الحموم وأبناء الديس الشرقية، قد منحت السلطة المحلية في حضرموت والمنطقة العسكرية الثانية، مطلع الشهر الجاري، مهلة ثلاثة أيام، ثم مددتها إلى عشرة أيام، لتنفيذ مطالبها، المتمثلة بإيقاف استحداث المعسكر في منطقة رأس باغشوة.

واعتبرت القبائل، الموقع بأنه "المنتزه والمتنفّس الوحيد لأهالي المنطقة"، مشددة على ضروة معالجة معاناة الصيادين الذين يتعرضون للمضايقات والانتهاكات من قبل قوات خفر السواحل في المنطقة.