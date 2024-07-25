تنفيذا للاتفاق المبرم مع الحكومة برعاية أممية.. - الحوثيون يعلنون استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء وعودة خدمة السويفت إلى البنوك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني، ابتداء من اليوم الخميس بواقع ثلاث رحلات يومية.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فإنه تمّ جدولة الرحلات الجوية من وإلى صنعاء- عمّان والعودة بواقع ثلاث رحلات يومياً تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين والذي رعته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت إلى أن الوجهات الخاصة بمصر والهند والتي نص عليها الاتفاق يتم العمل عليها حاليا ًوسيتم الإعلان عنها قريباً بعد استكمال الترتيبات الفنية للتشغيل.

إلى ذلك، أعلنت مليشيا الحوثي عودة خدمة "سويفت" إلى البنوك في صنعاء، والتي تم ايقافها سابقا بناء على قرار البنك المركزي بعدن، الذي كان قد أعطاها مهلة لمدة ستين يوما لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المبعوث الأممي اتفاق الحوثيين والحكومة الشرعية لمعالجة بعض القضايا الانسانية والاقتصادية، ونص الاتفاق على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

كما نص الاتفاق على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.

ولقي الاتفاق الذي أعلنته الأمم المتحدة استهجانا شعبيا واسعا، والذي جاء نتيجة ضغوط سعودية على مجلس القيادة الرئاسي، الأمر الذي دفع محافظ البنك أحمد غالب المعبقي ووكيله منصور راجح لتقديم استقالتهما، نتيجة الاتفاق.

وحسب مصادر فقد رفض مجلس القيادة استقالة محافظ البنك، مؤكدين دعمه لممارسة عمله وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.