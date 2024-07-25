حجة..مقتل شاب بانفجار لغم حوثي في "عبس"

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شاب في عقده الثالث بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في إحدى بلدات محافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان على فيسبوك، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن المواطن (عبدالله أحمد كديم ـ في العقد الثالث من عمره) قُتل بانفجار لغم للحوثيين، في قرية مخشوش مديرية عبس محافظة حجة".



وأفاد المرصد أن بلدة "مخشوش" منطقة ملوثة بالألغام وسجلت فيها حوادث انفجارات ألغام ومقذوفات خلال السنوات الماضية راح ضحيتها عدة مزارعين ومن رعاة الماشية من أبناء القرية.



وتعد محافظة حجة واحدة من المحافظات اليمنية التي لوثتها مليشيا الحوثي بالألغام وتسبب حوادثها بمقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية.

