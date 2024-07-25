بما فيها المرتبات.. - قيادي حوثي يتحدث عن اتفاق مع الحكومة لتشكيل لجنة لمناقشة المواضيع الاقتصادية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال قيادي حوثي، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق مع الحكومة الشرعية على تشكيل لجنة لمناقشة الجوانب المتصلة بالمواضيع الاقتصادية بما فيها المرتبات، وذلك بعد أيام من الاتفاق على خفض التصعيد الاقتصادي برعاية أممية.

وذكر القيادي الحوثي "علي ناصر قرشة"، في تغريدة على منصة إكس: "تم الاتفاق على تشكيل لجنه لمناقشة بقية المواضيع الاقتصادية المرتبات وغيرها على ضوء خارطة الطريق".

ولم يذكر القيادي الحوثي أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاتفاق.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر من الجهات الحكومية أو الحوثيين أي حديث رسمي بشأن هذا الاتفاق.

والثلاثاء الماضي، أعلن مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن اتفاق لخفض التصعيد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومليشيا الحوثي، بخصوص إجراءات البنك المركزي اليمني، والخطوط الجوية اليمنية، والذي تضمن فتحها إلى وجهات مصر والهند.

واليوم الخميس، دخل الاتفاق حيز التنفيذ، حيث أعلنت الخطوط الجوية اليمنية بدء تسيير رحلات من صنعاء إلى الأردن بواقع ثلاث رحلات يوميا، وادخال السويفت إلى البنوك الستة في مناطق الحوثيين.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات تجري حاليًا لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين، لبحث عدد من القضايا الاقتصادية، وفقا للصحفي اليمني فارس الحميري، مراسل وكالة شينخوا في اليمن.

وحسب الحميري، فإن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال جولة المفاوضات الجديدة، المرتبات المتوقفة، ووضع آلية لسحب العملة المعدنية (فئة 100 ريال) من السوق، والتي كان قد صكها الحوثيون في مارس الماضي، ويتم تداولها في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.