دراسة: السمنة لدى الأمهات قبل الحمل تضر بدماغ الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أسترالية حديثة عن علاقة قوية بين سمنة الأمهات قبل وأثناء الحمل وزيادة خطر إصابة أطفالهن باضطرابات عصبية ونفسية وسلوكية.

في دراسة شاملة أجريت بالشراكة مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات البحثية في أستراليا، حلل الباحثون بيانات أكثر من 3.6 مليون من الأمهات والأطفال عبر 42 دراسة وبائية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ووجد الباحثون أن السمنة أثناء الحمل:

تزيد من خطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال بنسبة 32%.

تضاعف خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد لدى الأطفال (بمقدار 2.23 مرة).

تزيد من خطر اضطرابات السلوك بنسبة 16%.

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد، أظهرت الدراسة أيضاً أن السمنة أو زيادة الوزن لدى الأمهات قبل الحمل كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى أطفالهن، بالإضافة إلى زيادة في المشاكل الاجتماعية والسلوكية، مثل الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، واضطراب طيف التوحد، واضطراب السلوك، والاضطراب الذهاني.

اقرأ أيضا:

احذر.. سرعة ضربات القلب علامة على نقص هذا الفيتامين بالجسم

تقي من السكتة الدماغية.. وجبة إفطار تخفض مستويات الكوليسترول وتقوي قلبك

جسمك يحذرك.. 4 علامات خفية تشير إلى تليف الكبد

3 مشروبات تحمي البنكرياس وتقلل خطر الإصابة بالسكري

هل يؤثر تناول الطعمية يوميا على صحة الكلى والقولون؟.. مفاجأة