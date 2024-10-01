حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-10-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الثلاثاء 2024-10-1، على معظم أنحاء البلاد في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا في درجاتها بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس اليوم الثلاثاء1-10-2024، معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى والمحسوسة لـ طقس اليوم الثلاثاء1-10-2024 على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والمحسوسة 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والمحسوسة 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والمحسوسة 32 والصغرى 20 درجة مئوية.