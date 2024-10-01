إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب.. وانفجار ضخم يهز المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق صاروخ فرط صوتي من اليمن باتجاه جوش دان في تل أبيب وسماع دوي انفجار بالمدينة، بحسب روسيا اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان، بحسب سكاي نيوز.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن آليات تحمل جنودا إسرائيليين في طريقها إلى الحدود الشمالية، بحسب سكاي نيوز.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.

وتشن القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا تمهيدا للدخول البري إلى المناطق الحدودية في لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق حدودية مع لبنان انطلاقا من سهل الخيام وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا.

وألقيت قنابل مضيئة على أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في مسكاف عام شمالي إسرائيل والتي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فقد أسفرت تلك الغارات عن تدمير مجمعات سكنية في المناطق المستهدفة.