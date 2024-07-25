الضالع.. مُسلّحون يلقون قنبلة يدوية على منزل قائد عسكري في "قعطبة"

المنامة - ياسر ابراهيم - ألقى مسلحون مجهولون، مساء الخميس، قنبلة يدوية على منزل قائد عسكري تابع لقوات طارق صالح، في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على رمي قنبلة يدوية على منزل قائد الكتيبة الثالثة في لواء المغاوير "علي محمد الظاهري" الملقب بـ"جحلة" وسط مدينة قعطبة.

وأوضحت المصادر، أنه لم يسجل أي إصابات، مشيرة إلى أن الانفجار تسبّب بافزاع الأطفال والنساء في المنطقة.

يشار إلى أن لواء المغاوير تابع لقوات "المقاومة الوطنية"، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي "طارق صالح"، ويرابط في جبهات قعطبة شمال الضالع.