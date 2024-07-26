وفاة وإصابة خمسة مواطنين بصواعق رعدية في محافظتي الضالع وحجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب خمسة أشخاص، بصواعق رعدية، في محافظتي الضالع وحجة، في أحدث ضحايا الصواعق الرعدية التي تتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها البلاد.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "فهد مصلح عبدالرحيم" توفي إثر تعرضه لصاعقة رعدية في منطقة بيت اليزيدي بمديرية دمت، في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، فيما أصيب المواطن "صالح يحيى" نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية في وادي "سحور" بذات المديرية.



وجاءت الحادثتين بعد يوم من وفاة طفل يُدعى (محمد عبدالله محمد) وإصابة شقيقه بعد تعرضهما لصاعقة رعدية في منزلهما بمنطقة الشغادر في مديرية حجر بمحافظة الضالع.



وفي محافظة حجة، شمال غرب البلاد، توفي مواطن يدعى "أحمد حسن الوظاف" بمديرية "كشر" حراء صاعقة رعدية.



ومنذ مطلع يوليو الجاري توفي أكثر من 40 شخصاً جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الموسمية التي تشهدها عموم البلاد منذ عدة أشهر.

