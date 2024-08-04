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عدن - ياسمين التهامي - وصفة القرنفل السحرية للتخلص من شيب الشعر بشكل نهائي ودون عودة.. طبيعية 100%

يعد القرنفل من الزيوت الطبيعية القوية في التخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي وبدون أضرار على فروة الشعر.

فهى تدخل مع بعض الزيوت الطبيعية الأخرى لتعطي مفعول قوي في التخلص من مشكلة الشيب المبكر.

فيما يلي المكونات المطلوبة وطريقة التحضير.

*المكونات:

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب زيت خردل.

ملعقتان زيت زيتون.

كوب كريم مرطّب.

*الطريقة:

في البداية نقوم بخلط زيت القرنفل والسمسم والخردل وزيت الزيتون والكريم المرطب مع بعضهم بشكل جيد.

ثم نضع الخلطة على الشعر بشكل كامل من الجذور حتى الأطراف.

بعد ذلك نترك الخلطة على الشعر لمدة 3 ساعات.

نشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وفي الأخير يفضل تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.