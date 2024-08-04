شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يعلن بدء اجراءات انشاء محطتين للطاقة الكهربائية في حضرموت بقدرة 100 ميجاوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا :

اعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، البدء بالاجراءات اللازمة لانشاء محطتين للطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت بقدرة 100 ميجاوات.

وقال رئيس مجلس القيادة في كلمة له بمقر كلية الشرطة بحضور عضوي المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، ان المشروع الذي ستتقاسم تمويله الحكومة، مع السلطة المحلية، يشمل انشاء محطة للكهرباء في حضرموت الساحل، واخرى في الوادي بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما.

واشاد فخامة الرئيس قبيل مغادرته وعضوي المجلس اليوم الاحد مدينة المكلا بالانجازات التي تتحقق لابناء حضرموت، رغم الظروف التمويلية الصعبة التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية.

ودعا فخامة الرئيس، ابناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمدنية، والمجتمعية الى تعزيز هذه الانجازات بمزيد من التلاحم ووحدة الصف لما فيه خير، ونماء المحافظة، واستقرارها باعتبارها قاطرة للتنمية، واستعادة مؤسسات الدولة.

واكد رئيس مجلس القيادة، تفهم المجلس والحكومة لمطالب ابناء حضرموت المشروعة، والعمل على تبنيها وتنفيذها بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة.

واعلن في هذا السياق توجه مجلس القيادة لتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية للنزول الى محافظة حضرموت والوقوف امام اولوياتها الخدمية والانمائية، والعمل على تحققيق تطلعات ابنائها في مختلف المجالات