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عدن - ياسمين التهامي - وصفة القرنفل السحرية لتطويل الشعر وانبات الفراغات وعلاج التساقط من أول استعمال لن. تصدقي كثافة شعرك

يكون الشعر الطويل مظهر من مظاهر الجمال المهمة لدى الكثير من السيدات والفتيات، حيث من خلاله يتم عمل أفضل التسريحات، لذلك أخذ العديد من السيدات يبحث عن طرق تساعد في تطويل الشعر والتخلص من الفراغات الموجودة وكان الحل في وصفة القرنفل، حيث يعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي تقوم بتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وتساعد على نمو الفراغات وتساعد على تطويله وتكثيفه في فترة بسيطة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل لتطويل الشعر

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي.

قرنفل.

3 فصوص من الثوم.

بصلة حمراء مقطعة.

ماء.

زيت خروع.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعر

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، حيث يمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء نضع به الماء والثوم والبصل والقرنفل.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك نرفع الوعاء على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

ثم نرفع الخليط من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم نصفي الخليط ونضعه في بخاخ ونضعه معه قشر الليمون.

ثم نضع ملعقة من زيت الزيتون.

ثم نغلق البخاخ جيدا ونرش منها فروة الرأس صباحا ومساء.

سوف نلاحظ نمو الفراغات من أول استعمال للوصفة.

وصفة ورق القرنفل مع ورق الغار لتطويل الشعر

المكونات:

ورق غار.

قرنفل.

ماء.

حبة البركة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات. ثم نقوم برفع الخليط على النار ونتركها حتى تمام الغليان.

ثم نرفع الخليط ونتركه يبرد تماما.

ثم نصفيه ونضعه في بخاخ ونقوم باستخدامه مرتين يوميا على فروة الشعر. سوف نلاحظ نمو الفراغات والتخلص من الشعر الخفيف وأن الشعر أصبح طويل خلال فترة بسيطة.

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