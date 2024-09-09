كيربي: حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أشار مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الى أن "حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ونحن نحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
ولفت كيربي، الى أننا "لا يمكننا تأكيد نقل إيران صواريخ باليستية لروسيا"، موضحاً أنه "لم يكن هناك أي كذب أو افتقار للشفافية من قبل إدارة بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان".
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