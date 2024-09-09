السفارة السعودية في دمشق تعلن افتتاح أبوابها تعزيزاً للعلاقات بين البلدين بعد إغلاق دام أكثر من 13 عاما

أعلن القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا عبد الله الحريص افتتاح السفارة السعودية في دمشق رسميا، وذلك بعد اغلاق دام أكثر من 13 عاما.

واوضح عبد الله الحريص في كلمة له خلال حفل افتتاح السفارة السعودية في دمشق: "أعلن هذا المساء وبشكل رسمي إعادة افتتاح أعمال سفاره المملكه العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية دعما وتعزيزا للعلاقات المتبادلة بين البلدين".

وأضاف: "بهذه المناسبة أؤكد حرص سفارة المملكة العربية السعودية على المضي قدما وبذل كافه الجهود لتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين".

وتابع: "نعتبر هذا اليوم لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وفي العام 2012، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها، وجاء ذلك بعد عام من بداية الأزمة السورية.