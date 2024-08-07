شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يختتم الدورة التدريبية لفريق الدعم اللوجستي على نظام تقييم الأداء الإلكتروني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / اعلام البنك

أختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك، مساء أمس الاثنين، في مبنى الإدارة العامة بالمعلا، الدورة التدريبية لفريق الدعم اللوجستي المكون من إدارتي الموارد البشرية وتقييم الأداء، إدارة التخطيط الاستراتيجي والبحث والتطوير في البنك حول تقييم الأداء الإلكتروني.

ودرب في الدورة مستشار رالرئيس التنفيذية للانضمة الاستاذعبدالله الضرافي استمرت ثلاثة أيام متتالية من 4 إلى 6 أغسطس الحجاري تلقى فيها المتدربون مفاهيم عدة في كيفية جمع المعلومات لاعداد التقييم الالتروني بالطرق والوسائل الحديثة.

وتاتي هذه الدورة في إطار توجيهات القيادة ممثلة بالرئيس التنفيذي الاستاذذ حاشد الهمداني الذي يعطي الموظفين اهتماما كبيرا لتنمية قدراتهم وتطوير معارفهم.

وأوضح مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون الأنظمة مدرب الدورة الأستاذ عبدالله الظرافي أن هذه الدورة العملية تحمل أهمية خاصة لفريق الدعم اللوجستي، حيث تمكنهم من إعداد ملفات التقييم الناتجة عن خطاب التقرير المرسل من قبل الموظفين والمسؤولين المباشرين عن مواعيد عقد جلسات التقييم لكل إدارة وكل فرع، كما يتضمن نماذج تقييم الكفاءات بالأهداف وفقا لميثاق الأداء الوظيفي لإعداد ملف تقييم لكل موظف حسب المستوى الإداري.