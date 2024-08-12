شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية اليمنية: أمطار غزيرة وتساقط البرد ورياح شديدة على هذه المحافظات خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت الأرصاد الجوية اليمنية، قبل قليل، نشرة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، خلال الفترة من الساعة 16:00 تاريخ 12/08/2024م حتى الساعة 16:00 تاريخ13/08/2024م.

وفي النشرة التي طالعها المشهد اليمني، فإن المرتفعات الجبلية، ستشهد "طقس غائم جزئياً إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة يرافقها تساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات (المهرة، حضرموت، شبوه ،أبين ،مأرب، الجوف، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، صعدة، حجة، عمران، ريمه، المحويت، وسهل ومرتفعات تهامة)" .

فيما المناطق الساحلية :- أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ومغبرة نسبياً، حارة نسبياً ورطبة مع إحتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل (الغربية، الجنوبية والشرقية)، الرياح سرعتها شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى قد تصل إلى (55 عقدة) ومعتدلة إلى شديدة السرعة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

أما المناطق الصحراوية، فـ :- طقس غائم جزئياً إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة يرافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة، حارة نهاراً ودرجات الحرارة العظمى ما بين (36 - 42 درجة مئوية)، الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال.

هذا وأنذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والانذار المبكر، المواطنين في المناطق الموقع هطول أمطار عليها من :

* التواجد او عبور ممرات السيول أثناء وبعد هطول الامطار ، العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ،الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية ،الرياح الهابطة الشديدة والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الامطار او السحب المنخفضة الكثيفة لاسيما في السفوح و المنحدرات الجبلية.

كما حذر المركز "الإخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من إضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية".

وأهاب المركز الوطني للأرصاد الجوية بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.