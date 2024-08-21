شكرا لبحثكم عن خبر دخول المولدات إلى ميناء عدن يثير قلق المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في المناطق المحررة الأستاذ مجيب الشعبي ، بشأن ما يتداول عن وصول محطات توليد الكهرباء لأحد المستثمرين في عدن لغرض الاستخدام التجاري.

وقال الشعبي أن الذي وصل عدد 2 مولدات 500 كيلوا وات لكل مولد ، خاصة بأحد التجار للاستخدام الشخصي فقط.

وكان نشطاء قد أثاروا في الساعات المضية عن وصول مولدات توليد كهرباء لمستثمرين لغرض بيع طاقتها على طريق الكهرباء التجارية والتي أخذت تجربتها تتوسع في صنعاء ونواحيها.

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