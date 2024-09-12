شكرا لبحثكم عن خبر الوزير الشرجبي يتفقد مشروع خط نقل مياه الصرف الصحي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من جولة عبدالقوي إلى محط الصرف الصحي الرئيسية بالمنصورة محافظة عدن بتكلفة 2 مليون و15 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (اليونبس).

وأطلع الوزير الشرجبي، ومعه مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، على مستوى انجاز المشروع المنفذ بإدارة واشراف مباشر من قبل مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بوزارة المياه والبيئة.

وأكد وزير المياه على أهمية المشروع في تحسين الوضع الصحي والبئي في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة وذلك عبر تحسين أداء شبكة الصرف الصحي من خلال انشاء خط ناقل مياه الصرف الصحي من جولة عبد القوى الى محطة الصرف الصحي في المنصورة حيث يتم ضخ مياه الصرف المتجمعة إلى احواض المعالجة في منطقة كابوتا.

واشار الوزير الشرجبي، إلى جهود الوزارة وسعيها لتنفيذ المشروع للحد من طفح مياه الصرف الصحي الناتجة عن التوسع العمراني الكبير في المنطقة والذي أدى إلى زيادة استهلاك المياه والمياه المصرفة والتي تتسبب بمشاكل بيئية وصحية عديدة بين السكان.

ويشمل المشروع انشاء خط ناقل جديد يتكون من مواسير (جي ار بي) قطر 800 ملم بطول 2150 متر بأعماق تتراوح بين 3 أمتار الى 6 امتار، وأعمال الربط بين الشبكة القديمة والشبكة الجديدة، وإقامة غرف تفتيش رئيسية من الخرسانة المسلحة عدد 37 غرفة رئيسية.

رافقه بالزيارة المدير الفني لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية-عدن المهندس نيازي عبده محمد، ونائب مدير مؤسسة المياه لشؤون الصرف الصحي المهندس زكي حداد، ومدير المنطقة الثانية صرف صحي وضاح أحمد، ونائبه مازن السقاف.