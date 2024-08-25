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عدن - ياسمين التهامي - بشرتك هتبقى ابيض من القطن…الوصفة السورية لتبيض البشرة خلال 7 أيام النتائج هتبهرك

تفتيح البشرة وتوحيد لونها هو من أكثر الأشياء التي تهتم بها السيدات والفتيات خاصة، وذلك بسبب حب المرأة للجمال وتفضيلها أن تكون بشرتها ناعمة وبيضاء ودائما ما تقوم المرأة بالبحث عن العديد من الوصفات الطبيعية أو الكميائية أو الذهاب إلى مراكز التجميل للحصول على بشرة مثالية، ولذلك فإننا اليوم سوف نرشح لسيادتكم وصفة طبيعية مضمونة بمكونات موجودة لدى الجميع وهي كريم النشا وورق الغار حيث إن نتائجهم رائعة في توحيد لون البشرة ونعومتها والحفاظ عليها.مكونات وصفة كريم النشا وورق الغار للبشرة

تتميز الوصفات الطبيعية بتكلفتها المحدودة وذلك بسبب تواجد العديد من عناصر تكوينها داخل المنزل وفي تلك الوصفة لتبيض البشرة تحتاج إلى المكونات التالية:-عدد 1 كوب مغلي من ورق الغار.

عدد 1 ملعقة من النشا.

عدد 1 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد 1 ملعقة من الفازلين.طريقة تحضير وصفة كريم النشا وورق الغار للبشرة

نقوم بإحضار إناء فارغ ونضع به ورق الغار الذي تم غليه.

نقوم بإضافة النشا ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط متجانسا.

نقوم بعد ذلك بوضع الإناء الفارغ لدينا على البخار.

نضيف زيت الزيتون والفازلين الطبي ثم نقلب الخليط جيدا حتى نصل إلى القوام الكريمي المطلوب.

نضع الكريم الموجود لدينا على الوجه بطريقة متساوية.

ثم نترك الكريم على الوجه طوال الليل ونغسله في الصباح.

من الأفضل أن نستخدم الكريم ليلا.أهمية كريم النشا وورق الغار للبشرة

يعمل كريم النشا على تفتيح البشرة بشكل كبير.

يعمل على منع ظهور التجاعيد.

يعتبر مرطب طبيعي للبشرة.

يعمل على منع ظهور البثور السوداء.

يعمل على إزالة البقع الداكنة الموجودة في البشرة.