شكرا لبحثكم عن خبر لملس يشدد على سرعة وضع حلول عاجلة لاستقرار المياه بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - سبأنت

شدد وزير الدولة، محافظ عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة وضع حلول عاجلة تضمن استقرار المياه في مديريات عدن، وإيجاد معالجة جذرية للتجاوزات والمخالفات التي تواجهها مؤسسة المياه.

وأكّد لملس خلال اجتماعه، اليوم، بمدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، ومدراء مديريات خور مكسر عواس الزهري، والتواهي القاضي وجدي الشعبي، والمعلا عبد الرحيم الجاوي، على ضرورة التحرك الجاد ورفع وتيرة الأداء لمواجهة جميع الإشكاليات التي تعيق وصول المياه للمواطنين في المديريات.

وشدد لملس، على ضرورة أن تقوم مؤسسة المياه بدورها الفعلي لمعالجة المخالفات والتجاوزات بمختلف مواقعها حكومي، تجاري، وسكني..محدداً مهلة شهر للقيام بمعالجة القضايا التي تستوجب التدخل، وفي مقدمتها مخالفات الربط العشوائي، وعمليات تهريب المياه، وتنظيم عملية الضخ والتوزيع.