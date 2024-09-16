شكرا لبحثكم عن خبر جامعة الدول العربية والسفراء العرب في القاهره يكرمون سعادة السفير رياض عمر العكبري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القاهرة-

اقيم اليوم في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية حفل تكريم وتوديع لسعادة السفير رياض العكبري بمناسبة انتهاء مهمته كمندوب دائم اليمن لدى جامعة الدول العربية.

وتعيينه رئيساً لبعثة الجامعة في العاصمة الجنوب افريقية بروتوريا.

وفي حفل التكريم قال الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "إن السفير رياض العكبري مثل خلال فترة عمله مندوباً لليمن قيمة مضافة في العمل العربي المشترك واسهم بحيوية في تعزيز وتطوير عمل جامعة الدول العربية"..مؤكداً ان الأمانة العامة سعيدة بضم كفاءة سياسية ودبلوماسية الى طاقم عمل الجامعة بحجم السفير العكبري الذي سيمثل المجموعة العربية في دولة جنوب افريقيا الصديقة التي شكلت دوماً داعماً للقضية الفلسطينية في كافة المحافل والتي كان اخرها محكمة العدل الدولية.

من جانبه اعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة لبنان ومندوبها الدائم لدى الجامعة السفير علي الحلبي، عن تقدير المجموعة الدبلوماسية العربية في القاهرة للجهود المميزة التي بذلها السفير رياض العكبري خلال فترة عمله مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية والتي سيواصل من خلالها مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك.

ومن جانبه أعرب السفير رياض العكبري عن سعادته بهذا الاحتفاء وتقديره لكافة المشاعر الاخوية التي جمعته مع نظراءه المندوبين الدائمين والأمانة العامة للجامعة ممثلة بالامين العام أحمد أبو الغيط..مؤكداً انه سيعمل من خلال منصبه الجديد في بريتوريا على تعزيز العلاقات العربية الجنوب افريقيه وبما يخدم قضايا المنطقة والشعوب العربية.

منح معالي الامين العام درعا الامانة العامة لسعادة السفير رياض العكبري وكذلك منحه سعادة عميد السلك الدبلوماسي نيابة عن السفراء العرب درعا يعبر عن تكريمهم وتثمينهم العالي لدور سعادة السفير رياض العكبري.

حضر الاحتفال أصحاب السعادة السفراء المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة والامين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي وعدد من قيادات وكوادر الامانة العامة.