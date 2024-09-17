شكرا لبحثكم عن خبر برعاية من المحرّمي.. التوقيع على مشروع تأهيل مركز علاج الإدمان من المخدرات بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وقّع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني المقدم مياس حيدرة، اليوم الإثنين، محضر تسليم مشروع تأهيل "مبنى علاج الإدمان من المخدرات" بعدن؛ مع الجهة المنفذة، والذي سيتم تنفيذه بتمويل ورعاية من عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرّمي.

وخلال مراسيم التوقيع، أوضح المقدم مياس بأن هذا المشروع يأتي كبادرة كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي لمعالجة مشكلة الإدمان في أوساط الشباب، مشيراً إلى أن المركز سيكون أول مشروع حكومي يتم إنشاؤه في بلادنا؛ لإعادة تأهيل المدمنين ومساعدتهم في الإقلاع عن هذه الآفة الخطرة والمساهمة في دمجهم في المجتمع.

ونوه مياس، إلى أن المشروع يشمل تجهيز مبنى خاص لعلاج المدمنين، وتوفير كادر طبي متخصص، وتقديم برامج علاجية شاملة، كما سيشمل المركز قسمًا خاصًا لعلاج الإدمان لدى النساء.

وعبّر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني، في ختام حديثه، عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة "عبدالرحمن المحرمي"، على اهتمامه البالغ وتكفله بتمويل المشروع وتوفير كافة المتطلبات اللازمة في سبيل إنجازه، مشيداً في السياق بدور مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور أحمد البيشي، والدكتورة هدى باذيب مدير مستشفى الأمراض النفسية، على تسهيل كافة الإجراءات الضرورية لبدء تنفيذ المشروع المقرر إنشاؤه في إطار مبنى مستشفى الأمراض النفسية التعليمي بعدن.

هذا وحضر مراسم التوقيع الدكتور أبوبكر بارحيم مستشار مكتب رئاسة الجمهورية بتكليف مباشر من النائب المحرمي، والدكتورة هدى باذيب مدير مستشفى الأمراض النفسية، ومهندسون وفنيون.