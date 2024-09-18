شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يشارك بالمنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية روسيا 2024 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بطرسبورغ_اعلام كاك بنك

شارك بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ممثلاً بالقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، في المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية 2024، المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، خلال الفترة من 17- 19 سبتمبر 2024م.

وأكد الهمداني أن مشاركة «كاك بنك» في المعرض الدولي يأتي ضمن الوفد الحكومي المشارك في المنتدى برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

وعلى هامش أعمال المنتدى، شارك الهمداني، بجلسة الطاولة المستديرة التي نظمها البنك الزراعي الروسي، واستمع لحديث موسع عن فرص التمويلات الزراعية والسمكية التي يقوم بها البنك بالشراكة مع القطاع الخاص الروسي من أجل تفعيل التمويلات لمواجهات التحديات.

وأشار الهمداني إلى أن المنتدى فرصة لترويج الفرص الاستثمارية في بلادنا وإطلاع الجهات الحكومية على الفرص والأفكار المتاحة بهذا الجانب، وبحضور العديد من الشركات الروسية ورجال الأعمال الروسيين، ومسؤولين من الجهات الحكومية بروسيا، الى جانب عدد من الشركات الرائدة في الأنشطة السمكية والزراعية.

وأوضح أن الهدف من المشاركة في هذا المنتدى، هو الترويج للفرص الإستثمارية اليمنية في مجال الزراعة والثروة السمكية، والتعريف بالجهود في دعم وتطوير الصناعة السمكية وصناعة المنتجات والمأكولات البحرية، باعتبار البنك جهة حكومية متخصصة في هذه الجوانب التنموية المهمة، إضافة الى لقاء كبار المستثمرين ومسؤولي الجهات الحكومية الروسية ذات العلاقة؛ لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين اليمن وروسيا.

يُذكر أن المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية في روسيا، يُعتبرَ الحدثَ الرئيسي الذي يربط آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم مع شركات مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، كما يُعتبر منصة مهمة للشركات لدخول السوق العالمية، ويضم أكثر من 350 عارضًا من 17 دولة، ويزوره قرابة 20 ألف زائر من أكثر من 75 دولة حول العالم.