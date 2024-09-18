شكرا لبحثكم عن خبر البروفيسور عبدالفتاح السعيدي يجري أولى عملياته الجراحية في مستشفى عدن التعاوني الخيري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

أجرى البروفيسور عبدالفتاح السعيدي، استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية، أولى عملياته الجراحية في مستشفى عدن التعاوني الخيري، اليوم الأربعاء، حيث تم تنفيذ عمليتين جراحيتين لتبديل مفاصل صناعية بنجاح.

وشملت العملية الأولى تبديل مفصل صناعي كامل للركبة اليمنى لمريضة تبلغ من العمر 66 عامًا كانت تعاني من خشونة شديدة ومتقدمة في الركبة، أما العملية الثانية فتضمنت تبديل مفصل صناعي جزئي ثنائي الحركة مكسور للورك الأيسر لمريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث تم استبداله بمفصل صناعي كامل.

وشارك في هذه العمليات فريق طبي متخصص ضم الدكتور زايد أحمد السعدي، استشاري جراحة العظام والمفاصل في المستشفى، والدكتور معتز محضار، أخصائي جراحة العظام، والدكتور صابر السنيدي، أخصائي جراحة العظام، والدكتور أصيل با خبيرة، المقيم في جراحة العظام.

وعبرت إدارة المستشفى عن فخرها بالنتائج الناجحة لهذه العمليات، مؤكدة أن وجود البروفيسور السعيدي، يمثل إضافة نوعية ويعزز من قدرة المستشفى في تقديم الرعاية الجراحية المتقدمة لمرضى العظام والمفاصل.