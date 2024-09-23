شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق اعمال المؤتمر العلمي السادس للجراحة العامة وجراحة المناظير بمحافظة اب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

• خاص ـ إعلام المؤتمر

أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس للجراحة العامة وجراحة المناظير والمؤتمر العلمي الرابع لكلية الطب جامعة إب الدكتور بشير الأموي عميد كلية الطب جامعة إب، الإنتهاء من كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لإقامة المؤتمر يوم غد الثلاثاء ، والذي سيعقد على قاعات فندق مضياف العرب بمدينة إب، تحت شعار "الشراكة لأجل تطوير العمل الجراحي" ولمدة ثلاث أيام

وأشار رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سيقام برعاية معالي وزير الصحة العامة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبدالكريم شيبان، ومعالي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الأستاذ حسن عبدالله الصعدي ومحافظ محافظة إب اللواء عبد الواحد محمد صلاح، وبمشاركة 600 مشارك ومشاركة من الاستشاريين والأكاديميين في مجال الجراحة العامة من مختلف المحافظات.

وأكد أن المؤتمر، الذي تنظمه جامعة إب وهيئة مستشفى الثورة التعليمي بالمحافظة بالشراكة مع جمعية الجراحين اليمنية وإشراف المجلس الطبي الأعلى ، يرمي إلى الارتقاء بالمستوى المطلوب للبحث الطبي بالشكل الذي يلبي طموح الأساتذة والباحثين والطلبة والتعرف على المستجدات في مجال الجراحة العامة.

وأوضح الدكتور بشير الأموي أن المؤتمر، الذي يعد المؤتمر العلمي الرابع لكلية الطب بجامعة إب، سيشهد عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث من المقرر تقديم 73 ورقة عمل بحثية وتنفيذ ورش عمل حول الجراحة العامة.

مشيرا إلى أن فرق الإعداد والتجهيز تعمل على قدم وساق لاستكمال كافة المتعلقات والمتطلبات النهائية بما يضمن نجاح وخروج المؤتمر بمخرجات ورؤية متكاملة تخدم أبناء المحافظة وطلبة كلية الطب البشري في جامعة إب ومختلف الجامعات اليمنية.

هذا وتم توزيع ضيوف المؤتمر على عدة فنادق بمدينة إب، فيما تم إختيار شركة البركة للنقل الدولي للقيام بعملية توصيل الضيوف المشاركين من أماكن سكنهم إلى قاعة المؤتمرات بفندق مضياف العرب.