شكرا لبحثكم عن خبر طلال الطريفي : ما فيه أحد قاد الملك عبدالعزيز في حياته ( فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور طلال الطريفي، أن الملك عبدالعزيز كان مشغولاً بحلمه في حكم نجد منذ صغره.

وأضاف الطريفي خلال بودكاست ثمانية :"هذا الحلم كان يراود الملك عبد العزيز منذ أن كان صغيراً، وكان يريد حكم نجد من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها".

وتابع :"الملك عبدالعزيز عندما كان يلعب مع الصبية كانوا يتقاسمون بينهم فرق وكل واحد يقول أنا مع فلان، إلا الملك عبدالعزيز يقول من اللي معي، فهذا رجل قيادي، وعلى فكرة ما فيه أحد قاد الملك عبدالعزيز في حياته".

وأكمل :"كان زعيماً، لذلك اللي كان داخله مثل البركان، عندما كان مقيماً في الكويت 7 سنوات، كان أوقات يطلع والإمام عبدالرحمن تساءل وين يروح، فأمر الخدم يلحقونه، فالخدم أخبروا الإمام عبدالرحمن أن الملك عبدالعزيز كان يروح تلة في الكويت ويجلس فيها، فقال لهم الإمام عبدالرحمن غداً اسألوه".

وأضاف :"عندما جلس الخدم مع الملك عبدالعزيز وسألوه فيما تفكر، قال لهم أفكر كيف أسترد الرياض".

واختتم الطريفي :"أنت تتكلم عن رجل كان عنده مشروع وأكبر من الزمن اللي يعيش فيه".