شكرا لبحثكم عن خبر قصة وفاء : كويتية تسدد دين زوجها السابق دون علمه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف حساب المجلس الكويتي، أن كويتية قامت بتسديد ديون طليقها دون علمه رغم انفصالها عنه منذ سنوات طويلة. وذكر الحساب عبر حسابه على منصة إكس، أنها طلبت من إدارة التنفيذ المدني ألا يعرف من قام بدفعها له، مشيرة إلى أن العشرة التي بينهما لم تهن عليها.

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