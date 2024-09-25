شكرا لبحثكم عن خبر الريال اليمني يتنفس الصعداء امام العملات الاجنبية .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مديرية أمن بنغازي، مساء الأحد، تفاصيل واقعة غريبة تتعلق بوافد مصري إلى الأراضي الليبية، وذلك بعد 9 سنوات من الزواج. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية أن

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