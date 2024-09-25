شكرا لبحثكم عن خبر توقع هطول أمطار على عدة محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظة الضالع.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين وشبوة.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة.



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