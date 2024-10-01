شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. المستهلكون يواجهون ارتفاعًا في أسعار 2900 سلعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه المستهلكون اليابانيون، ارتفاعًا في أسعار نحو 2900 سلعة خلال تشرين أكتوبر المقبل.

ويرجع ذلك بصورة أساسية لاستمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. أسعار السلع في اليابان وأوضحت شركة تيكوكو داتابنك ليمتد، أن ارتفاع أسعار 2911 سلعة يعكس تزايد عدد الشركات التي تقوم بتحميل تكاليف المواد الخام الأعلى للمستهلكين.

كما انتقدت الشركة ارتفاع التكاليف اللوجستية وتكاليف العمالة وضعف العملة المحلية " الين"، مما رفع أسعار الواردات. المنتجات الغذائية في اليابان ومثلت المشروبات نحو نصف السلع التي سترتفع أسعارها بواقع 1362 سلعة.

وتوقعت الشركة أن تبلغ عدد السلع التي ارتفعت أسعارها خلال العام الجاري بأكمله 12401 سلعة من المنتجات الغذائية.

ويعد هذا الرقم أقل بنسبة كبيرة من السلع التي ارتفعت أسعارها خلال عام 2023، وبلغ عددها 32 ألفا و296 سلعة.

