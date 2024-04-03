شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 24.. رانيا الخواجة تهدد عصام السقا بالقتل إذا غدر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث كشفت غادة- رانيا الخواجة، لطارق- عصام السقا، أن عمه طلب منها قتله بوضع السم في العصير، وقامت بعد ذلك بتهديده أنها ستقتله فعلاً إذا غدر بها أو عرف أي واحدة أخرى عليها، فطمئنها طارق أنه لن يفعل ذلك وهي زوجته التي سيكون كل شيء لها بعد إعلان زواجهما.

وكانت قد بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بمحاولة أدهم- تامر يسري، إقناع فرح- نور إيهاب، بأن مقابلته معها كانت صدفة، وظهرت إحدى الفتيات التي جلست معهم وأقترح عليها أدهم أن تحكي لفرح تجربتها، فذهبوا لمكان معالج للإدمان وبدأت الفتاة تحكي تجربتها مع الإدمان، والتي كانت تتشابه بشكل كبير مع تجربة فرح، ثم انتقلت فرح لإحدى الغرف في المصحة لتبدأ العلاج، ولكنها انهارت وظلت تدفع الباب وتنادى على علي وتطلبهم منهم جرعة المخدرات.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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مسلسل صدفة الحلقة 24