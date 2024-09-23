شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى عن العمل مع ياسر جلال ورامز: الاتنين عكس بعض تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فتحى عن كواليس عمله مع ياسر جلال ورامز بقوله: لولا إني أعرفهم من زمان وأعرف والدهم كمان كنت قلت أكيد مش إخوات.

وأضاف أحمد فتحى مازحاً: "ياسر جلال شخصية قمة فى الاتزان ورامز شخصية تانية خالص بجد مش هزار، يعني رامز مثلا بيتفائل جداً وبيتشائم جداً، فجابني بمشهد في فيلم علشان بيتفائل بس، على عكس ياسر متزن جداً ومش بيتشائم أو يتفائل زيه".

أيضاً أكد أحمد فتحي محبته للثنائى بصورة كبيرة على المستوى الشخصي، لافتا إلى قربهما منه بصورة كبيرة وبالتالى يحب العمل معهما.

هذا وقد شارك فتحي خلال دراما رمضان الماضى بمسلسل جودر مع ياسر جلال ونور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.

المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح إنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

وفى سياق آخر عرض لأحمد فتحى مؤخرا فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.