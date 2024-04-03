شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 24.. عصام السقا يعد ريهام حجاج بحل لإنهاء زواجها من عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، مشاهد مثيرة، حيث ذهب طارق- عصام السقا، لصدفة- ريهام حجاج، وعندما رأته سألته عن سبب الزيارة وأنه قد أخذ منها مايريد وهي لا تريد رؤيته مرة أخرى، ولكنه أقنعها أنه أتى كي يساعدها كما هي ساعدته في أن يعيد حقه الذي سرقه عمه، وكشف لها أن لديه حلاً لإنهاء مشكلة زواجها من عمه، فاضطرت صدفة أن تركب معه سيارته وهي مستاءه لتعرف منه كيف ستتخلص من هذا الزواج.

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث كشفت غادة- رانيا الخواجة، لطارق- عصام السقا، أن عمه طلب منها قتله بوضع السم في العصير، وقامت بعد ذلك بتهديده أنها ستقتله فعلاً إذا غدر بها أو عرف أي واحدة أخرى عليها، فطمئنها طارق أنه لن يفعل ذلك وهي زوجته التي سيكون كل شيء لها بعد إعلان زواجهم.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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