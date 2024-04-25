رمضان 2025 من دون “الكبير أوي”.. وناقد فني: لم ينجح منه سوى 3 أجزاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يحقق الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي”، بطولة النجم أحمد مكي، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، النجاح المعهود، ما دفع بعض متابعيه لتأكيد أنّه من الأفضل أن يبحث بطله عن شخصية جديدة يقدّمها للجمهور، وعدم التفكير في إنتاج جزء تاسع منه.

خلال الأيام الماضية، تردّدت أنباء تؤكّد أنّ الشركة المنتجة قرّرت وقف فكرة تنفيذ الجزء التاسع، ليكون الموسم الرمضاني المقبل 2025، من دون “الكبير أوي”.

الناقد الفني أحمد سعد الدين، أكّد في تصريحات لصحيفة “النهار ” أنّه من غير المنطقي في الأساس التفكير في إنتاج جزء تاسع من المسلسل، مشيراً إلى أنّه لم ينجح منه بشكل جماهيري سوى ثلاثة أجزاء فقط هي الأول والثاني والسادس.

سعد الدين أوضح أنّ الجزء الثامن لم يحظ بالمتابعة الجماهيرية الكبيرة، وسط هذا الكم الكبير من المسلسلات التي خاضت المنافسة، ما دفع الجمهور لعدم متابعته والاتجاه نحو الأحدث، مؤكّداً أنّ قرار وقف تنفيذ الجزء التاسع صائب للمشاركين في العمل جميعهم.

الجزء الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، عبد الرحمن طه، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، كما شارك فيه عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد ثروت، أمينة خليل، أكرم حسني، شيماء سيف، ومحمود الليثي.