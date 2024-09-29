شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون وتيتا زوزو يتصدران الأكثر مشاهدة على ‏watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it الإلكترونية، خاصة بعد الأحداث المشوقة التي شهدها العمل على مدار حلقاته الماضية.

‎مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

‎يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

بينما جاء في المركز الثاني في القائمة مسلسل "تيتا زوزو" للنجمة إسعاد يونس، والذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي على شاشة قناة dmc، وشارك في بطولة العمل ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

أما مسلسل انترفيو فجاء في المركز الثالث في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة، وهو أحدث أعمال المنصة الحصرية، وهو من بطولة رنا رئيس، خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.