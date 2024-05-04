نبيل الحلفاوي يحتفل بهدف الأهلي الثاني في مرمى نادي الجونة بقيادة علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بهدف النادي الأهلي الثاني بقدم اللاعب محمود متولي بأحداث الشوط الثاني من مباراته مع نادي الجونة التي تقام مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز

ونشر "الحلفاوي" منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "الأهلي بقيادة الكابتن علي معلول يسجل هدفه الثاني أمام الجونة".

وكان قد علق "الحلفاوي" على تشكيل النادي الأهلي قبل بداية المباراة وطالب المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بنزول عمرو السولية بـ أحداث الشوط الثاني من المباراة ليكون لاعب النادي الأهلي علي معلول هو كابتن الفريق وهو ما حدث بالفعل وعلق: "يعني ما كانش قادر ينزل السولية الشوط الثاني عشان نشوف معلول كابتن الفريق؟".

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