"لو هاخد الأوسكار".. الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة منى جبر، عن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي بشكل لا رجعة فيه، وذلك بعد غياب سنوات عن الظهور.

وقالت منى جبر، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "القاهرة اليوم": "في المجال الفني بتجيلك لحظة بتحس إنك مش هتقدر تدي أكتر من اللي أنت إديته وخدت قرار الاعتزال ومن يوم القرار ده مفكرتش أرجع، ولا هفكر حتى لو هاخد الأوسكار".

وتابعت: "موحشنيش الكاميرا ولا الفن ولا التمثيل، والجمهور أكيد هيقدر إني إنسان له حياته الخاصة والطبيعية وقاعد في بيته مع ولاده".

وأضافت: " الفن ممكن يكون في أي حاجة الكلمة الطيبة أو الاطلاع على الحياة أو التعامل مع الناس".

يذكر أن، منى جبر شاركت بالعديد من الأعمال في فترة السبعينيات والثمانينات ورصيدها الفني ما يقرب من 45 عملا فنيا أبرزها "الحفيد، أنياب، النداهة"، وكانت آخر أعمالها مسلسل "لن أنساه أبدًا" عام 1988.

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