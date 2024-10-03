حدث بالفن| نجمة تعلن حملها وفنانة تكشف موعد اعتزالها ورد نجم على ابنة أحمد راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- معتز عباس:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إسعاد يونس تتحدث عن اعتزالها التمثيل، هاجر أحمد تكشف عن حملها الجديد، خالد الصاوي يتحدث عن كلبه وتأخره في الإنجاب، موعد عودة نيللي للدراما، ومحمد عادل إمام يرد على ابنة أحمد راتب، وغيرها من الأخبار.

هاجر أحمد تنشر صورًا تكشف عن حملها الجديد وتخفي وجه ابنتها

كشفت الفنانة هاجر أحمد عن أحدث ظهور لها مع زوجها أحمد الحداد وابنتها الصغيرة، لـ تعلن عن حملها الجديد.

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إسماعيل فرغلي يوجه رسالة لكل من عزاه في وفاة زوجته

وجه الفنان إسماعيل فرغلي، رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة زوجته، التي وافتها المنية السبت الماضي.

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بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يعلق

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بمدينة برشلونة بإسبانيا، ولاقت إعجاب متابعيها.

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خالد الصاوي عن كلبه: "بقول يارب لو ليا نصيب في الجنة يجمعني بيه"

حل الفنان خالد الصاوي ضيفًا ببرنامج "AB TALKS" تقديم الإعلامي أنس بوخش، خلال لقائه عن تبنيه الكلاب بعد تأخره في الإنجاب.

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بعد أنباء طلاقها.. أم خالد : "نصيبنا انتهى وبدور على بيت تاني"

كشفت البلوجر واليوتيوبر أم خالد التي ظهرات في إعلان إحدى الشركات الخاصة بالمشروبات الساخنة في رمضان 2024، حقيقة طلاقها وانفصالها عن زوجها.

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ماذا قالت إسعاد يونس بشأن اعتزالها التمثيل؟

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن قائمة الأحلام المؤجلة في حياتها، مشيرةً إلى أن الاعتزال مرحلة ستحظى بها في حالات معينة خططتها لنفسها، موضحة أن هناك حلم لها مؤجل لم تحققه على مدار العشر سنوات الماضية.

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عبد العزيز مخيون: "طلب الفنان للعمل .. حاجة مهينة" (فيديو)

قال الفنان القدير عبد العزيز مخيون، إن طلب الفنان للعمل يعتبر إهانة، ويجب أن يحافظ على كرامته حتى لا يقف مهزوزًا أمام الكاميرا.

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محمد عادل إمام يرد على ابنة أحمد راتب بعد مطالبتها بتكريم والدها

رد النجم محمد عادل إمام، على رسالة لمياء ابنة الفنان القدير الراحل أحمد راتب بشأن مطالبتها بتكريم والدها الراحل.

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هدى الإتربي تنشر صورًا من أمام ممشى المشاهير.. والجمهور: "بالراحة على الأرض"

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها ومحبيها، أحدث ظهور لها من أمام ممشى المشاهير في هوليوود.

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ماذا قالت نيللي عن عودتها للدراما الفترة المقبلة؟.. (فيديو)

عبرت الفنانة نيللي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 الذي حمل اسمها وبمشاركة 140 فيلماً من 26 دولة.

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