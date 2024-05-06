الحلفاوي عن حكم مباراة الزمالك وسموحة: "الاحتواء بدأ بعد إلغاء الهدف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الفنان نبيل الحلفاوي، على الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز.

وكتب "الحلفاوي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "شفت الشوط الثاني.. الاحتواء بدأ بعد التسلل اللي ترتب عليه إلغاء هدف الزمالك".

وأضاف: "الفار كان حقاني واستدعى الحكم ليريه شد حسام حسن من التيشيرت حتى يلغي طرده ويحتسب ضربة الجزاء، ولكن الحكم كان له رأي آخر".

وحقق فريق سموحة الفوز على الزمالك بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

اللقاء شهد جدلا تحكيميا بعد إلغاء ضربة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا للزمالك بعد مراجعة تقنية الـ"VAR"، بجانب إلغاء هدف للزمالك عن طريق سيف الجزيري بسبب التسلل، وطرد حسام حسن مهاجم سموحة.

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