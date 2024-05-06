شكرا لقرائتكم خبر عن آسر أحمد يكتب: Baby Reindeer دراما سايكو تركز على المشجعين للمرضى النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أرسل من هاتف أيفون".. هو السطر الأخير الذي صاحب كل الرسائل التي ترسلها "مارثا" بشكل هيستري لـ "دوني"، في مسلسل Baby Reindeer المستند إلى أحداث حقيقية وواقعية تحكي عن مطاردة إحدى النساء لشخص بشكل هيستري وتلاحقه أينما ذهب بالإضافة إلى ملاحقة كل أصدقائه وعائلته ومطاردتهم إلى حد الجنون، فهو مسلسل نفسي بحت يسرد أحداث واقعية عاشها كاتب وبطل العمل في الحقيقة قبل نقلها إلى أوراق مسلسل يعرض على شاشات التليفزيون.

Baby Reindeer – غزالى المدلل، هو مسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال النفسية "السايكو" يتكون من سبعة حلقات، ويسلط الضوء بشكل كبير على الأشخاص المحيطيين بالمرضي النفسيين ومساعدتهم بشكل غير مباشر وعفوي في تفعيل كل امراضهم النفسية، حيث يبدأ المسلسل بمشهد للمريضة النفسية "مارثا" والتي لها سابقة طويلة في مطاردة الأشخاص، بدخولها إلى حانة لتناول قدح من القهوة أو الشاي وسرعان ما يقدم لها "دوني" القهوة بعد اتضاح عدم امتلاكها للأموال، لبدء رحلة التقرب منه ومطاردته ليتضح في النهاية أن "دوني" هو أيضًا مريض نفسي ويرغب في تلك العلاقة.

نوعية المسلسلات السايكو تركز بشكل كبير طوال الوقت على الأشخاص المريضة نفسيًا ومحاولاتهم المستمرة في إيذاء الآخرين، فالمختلف في العمل البريطاني المكون من سبعة حلقات هو أنه يسلط الضوء على الأشخاص المحيطين بالمرضي النفسيين والذي يساعدون بشكل كبير في إيقاظ هوايتهم الخاصة بالإيذاء، حيث إن هؤلاء الأشخاص في الواقع هم الأكثر خطرًا من هؤلاء المرضي لعدم معرفتهم بمرضهم النفسي.

سبعة حلقات من العمل الدرامي قادرة على جذب المشاهد لأنهاء المسلسل من البداية للنهاية بدون أى لحظة ملل، فالعمل يحتوي على الكثير من الأحداث المتسارعة والمليئة بالتفاصيل.

مسلسل Baby Reindeer بطولة كل من بطولة ريتشارد غاد، ونافا ماو، وجيسيكا جانينج وهيو كولز، وداني كيران، وكلو درايفر، هو مسلسل قصير بريطاني من نوع الكوميديا السوداء والدراما والإثارة من تأليف وبطولة ريتشارد جاد وهو يعد السيرة الذاتية للكاتب والمخرج الذى تعرض لنفس القصة في العشرينيات من عمره.

